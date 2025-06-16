Сьогодні частина Сум може залишитись без води: кому варто запастися (список вулиць)

Сьогодні, 16 червня, частина мешканців міста Суми може тимчасово залишитись без води.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Міськводоканал" у Facebook.
Згідно з інформацією Міськводоканалу Сумської міської ради, сьогодні (у понеділок, 16 червня) один з водозаборів міста може бути призупинений з 13:00.
Це пов'язано з проведенням аварійно-ремонтних робіт на водомережі.
Уточнюється, що водопостачання буде відновлене після завершення ремонтних робіт.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - наголосили у комунальному підприємстві.
Потурбуватися про запас води сумський Міськводоканал попросив мешканців мікрорайону Тимірязівка:
Насамкінець громадянам нагадали телефони диспетчерської служби КП "Міськводоканал":
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Одесі завершили аварійно-відновлювальні роботи водогону, через прорив якого мешканці трьох із чотирьох районів міста два дні були без водопостачання.
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