В Одесу повертають воду: як відновлюватимуть подачу і чого чекати одеситам
В Одесі завершили аварійно-відновлювальні роботи водогону, через прорив якого мешканці трьох з чотирьох районів міста два дні були без водопостачання. Фахівці обіцяють, що система повністю запрацює впродовж 2-6 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Інфоксводоканалу".
Так, увечері 13 червня "Інфоксводоканал" розпочав поетапне відновлення водопостачання в Приморському, Київському та Хаджибейському районах Одеси.
Як і планувалось, аварійні роботи вдалося завершити до 22:00 13 червня. І це попри те, що аварія на водогоні була надскладною, бо сталася посеред болота, яке довелось засипати та осушувати.
"З 21:30 розпочинаємо відновлювати водопостачання. Вдячні одеситам за терпіння, а працівникам за самовіддану працю протягом важких 2 діб. Хоча хлопці продовжать працювати до ранку (закриття розкопки), але завдяки їм водопостачання поступово відновлюється з дотриманням необхідного технологічного процесу", - сказано в офіційному повідомленні.
Коли одесити будуть з водою
Фахівці "Інфоксводоканалу" попереджають одеситів набратись терпіння, адже повністю відновити водопостачання можна не раніше 2-6 годин.
Справа в тому, що водопровідна система була повністю порожня, тому на її наповнення потрібно багато часу.
Також важливими факторами є:
- віддаленість споживачів від насосної станції;
- поверховість будинку;
- активність інших користувачів.
Крім того, варто пам'ятати, що у багатоповерхівках тиск забезпечують додаткові насосні станції, які теж потребують часу для нормалізації роботи.
Коли звертатися до балансоутримувача
Якщо до першої половини дня 14 червня вода у квартирі не з’явиться, то мешканцям варто буде звернутися до балансоутримувача будинку (ЖКС, ОСББ, керуюча компанія) - можливо, проблема на рівні внутрішньобудинкових мереж.
Контакт-центр для уточнень
У разі тривалих перебоїв із водою жителі можуть звертатися до контакт-центру "Інфоксводоканалу" за номерами:
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155,
- 0-800-307-505.
Що відомо про аварію водогону
12 червня в Одесі прорвало магістральний водогін великого діаметра.
Аварія була надскладною. Ще б пак, за словами заступниці міського голови Ганни Позднякової, пошкодження сталося на складній ділянці - просто посеред поля, в болоті. Щоб дістатися до місця аварії, довелося прокладати тимчасову дорогу з 150 тонн піску та бетонних плит, викопувати котлован і працювати без перерв.
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