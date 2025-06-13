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В Одесу повертають воду: як відновлюватимуть подачу і чого чекати одеситам

Одеса, П'ятниця 13 червня 2025 22:35
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В Одесу повертають воду: як відновлюватимуть подачу і чого чекати одеситам Фото ілюстративне: відновлення водопостачання (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Одесі завершили аварійно-відновлювальні роботи водогону, через прорив якого мешканці трьох з чотирьох районів міста два дні були без водопостачання. Фахівці обіцяють, що система повністю запрацює впродовж 2-6 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Інфоксводоканалу".

Так, увечері 13 червня "Інфоксводоканал" розпочав поетапне відновлення водопостачання в Приморському, Київському та Хаджибейському районах Одеси.

Як і планувалось, аварійні роботи вдалося завершити до 22:00 13 червня. І це попри те, що аварія на водогоні була надскладною, бо сталася посеред болота, яке довелось засипати та осушувати.

"З 21:30 розпочинаємо відновлювати водопостачання. Вдячні одеситам за терпіння, а працівникам за самовіддану працю протягом важких 2 діб. Хоча хлопці продовжать працювати до ранку (закриття розкопки), але завдяки їм водопостачання поступово відновлюється з дотриманням необхідного технологічного процесу", - сказано в офіційному повідомленні.

Коли одесити будуть з водою

Фахівці "Інфоксводоканалу" попереджають одеситів набратись терпіння, адже повністю відновити водопостачання можна не раніше 2-6 годин.

Справа в тому, що водопровідна система була повністю порожня, тому на її наповнення потрібно багато часу.

Також важливими факторами є:

  • віддаленість споживачів від насосної станції;
  • поверховість будинку;
  • активність інших користувачів.

Крім того, варто пам'ятати, що у багатоповерхівках тиск забезпечують додаткові насосні станції, які теж потребують часу для нормалізації роботи.

Коли звертатися до балансоутримувача

Якщо до першої половини дня 14 червня вода у квартирі не з’явиться, то мешканцям варто буде звернутися до балансоутримувача будинку (ЖКС, ОСББ, керуюча компанія) - можливо, проблема на рівні внутрішньобудинкових мереж.

Контакт-центр для уточнень

У разі тривалих перебоїв із водою жителі можуть звертатися до контакт-центру "Інфоксводоканалу" за номерами:

  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155,
  • 0-800-307-505.

Що відомо про аварію водогону

12 червня в Одесі прорвало магістральний водогін великого діаметра.

Аварія була надскладною. Ще б пак, за словами заступниці міського голови Ганни Позднякової, пошкодження сталося на складній ділянці - просто посеред поля, в болоті. Щоб дістатися до місця аварії, довелося прокладати тимчасову дорогу з 150 тонн піску та бетонних плит, викопувати котлован і працювати без перерв.

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Водопостачання Аварія Одеса
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