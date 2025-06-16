Сегодня часть Сум может остаться без воды: кому стоит запастись (список улиц)

Сегодня, 16 июня, часть жителей города Сумы может временно остаться без воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Горводоканал" в Facebook.
Согласно информации Горводоканала Сумского городского совета, сегодня (в понедельник, 16 июня) один из водозаборов города может быть приостановлен с 13:00.
Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ на водосети.
Уточняется, что водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ.
"Приносим извинения за временные неудобства", - подчеркнули в коммунальном предприятии.
Позаботиться о запасе воды сумской Горводоканал попросил жителей микрорайона Тимирязевка:
В завершение гражданам напомнили телефоны диспетчерской службы КП "Горводоканал":
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одессе завершили аварийно-восстановительные работы водопровода, из-за прорыва которого жители трех из четырех районов города два дня были без водоснабжения.
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