Сегодня часть Сум может остаться без воды: кому стоит запастись (список улиц)

Когда именно и как надолго может исчезнуть вода

Согласно информации Горводоканала Сумского городского совета, сегодня (в понедельник, 16 июня) один из водозаборов города может быть приостановлен с 13:00.

Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ на водосети.

Уточняется, что водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ.

"Приносим извинения за временные неудобства", - подчеркнули в коммунальном предприятии.

Кого из жителей просят сделать запас воды

Позаботиться о запасе воды сумской Горводоканал попросил жителей микрорайона Тимирязевка:

ул. Роменской;

ул. Герасима Кондратьева;

ул. Лихвинской Стенки;

ул. Петропавловской;

ул. Сумской артбригады;

ул. Шишкаревской;

ул. Ярослава Мудрого;

ул. Засумской;

ул. Ильинской;

ул. Даниила Галицкого;

улиц, прилегающих к ним.

В завершение гражданам напомнили телефоны диспетчерской службы КП "Горводоканал":

050 407-81-10;

067 548-21-12.

Публикация горводоканала (скриншот: facebook.com/Міськводоканал-Сумської-міської-ради)