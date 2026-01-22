Сьогодні був найважчий день для енергетики з часів блекауту 2022 року, - Шмигаль

За його словами, це сталося через сукупність факторів внаслідок постійних ворожих обстрілів. Зокрема, це пошкодження обладнання генерації, розбиті розподільчі мережі й трансформатори, а також удари по всій енергомережі.

"Ситуація надважка. Енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення. НЕК "Укренерго" для збереження цілісності енергосистеми була вимушена застосувати спеціальні графіки аварійних відключень. Найскладніша ситуація в Києві, Київській області та на Дніпровщині", - йдеться у заяві Шмигаля.

Він розповів, що вдень тепло в будинки Києва повертали 165 бригад, на нічну зміну заступають 83. Міністр зауважив, що відновлювальні роботи ускладнені й безпековими умовами, адже сьогодні ввечері у столиці пролунала 2000 повітряна тривога за час воєнного стану.

"Випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі: ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей. Вони справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб відновити світло і тепло якнайшвидше", - наголосив глава Міненерго.