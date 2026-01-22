RU

Сегодня был самый тяжелый день для энергетики со времен блэкаута 2022 года, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, министр энергетики Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Валерий Ульяненко

Четверг, 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, это произошло из-за совокупности факторов в результате постоянных вражеских обстрелов. В частности, это повреждение оборудования генерации, разбитые распределительные сети и трансформаторы, а также удары по всей энергосети.

"Ситуация сверхтяжелая. Энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения. НЭК "Укрэнерго" для сохранения целостности энергосистемы была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений. Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской области и на Днепровщине", - говорится в заявлении Шмыгаля.

Он рассказал, что днем тепло в дома Киева возвращали 165 бригад, на ночную смену заступают 83. Министр отметил, что восстановительные работы осложнены и условиями безопасности, ведь сегодня вечером в столице прозвучала 2000 воздушная тревога за время военного положения.

"Случаи физической агрессии в отношении ремонтников недопустимы: эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей. Они настоящие герои. Они делают все возможное, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее", - подчеркнул глава Минэнерго.

 

Ситуация в энергетике Украины

Напомним, в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике вследствие масштабных российских ударов по энергетическим объектам и сильных морозов. В нескольких областях фиксируются серьезные перебои со светом, отоплением и теплоснабжением.

Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике МВД рекомендовало украинцам заранее подготовить базовый запас продовольствия и "тревожный чемодан".

Отметим, Денис Шмыгаль сообщил, что Украина уже получила от партнеров более 50 тонн энергетического оборудования для восстановления повреждений энергосистемы после российских обстрелов.

