Сегодня был самый тяжелый день для энергетики со времен блэкаута 2022 года, - Шмыгаль

По его словам, это произошло из-за совокупности факторов в результате постоянных вражеских обстрелов. В частности, это повреждение оборудования генерации, разбитые распределительные сети и трансформаторы, а также удары по всей энергосети.

"Ситуация сверхтяжелая. Энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения. НЭК "Укрэнерго" для сохранения целостности энергосистемы была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений. Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской области и на Днепровщине", - говорится в заявлении Шмыгаля.

Он рассказал, что днем тепло в дома Киева возвращали 165 бригад, на ночную смену заступают 83. Министр отметил, что восстановительные работы осложнены и условиями безопасности, ведь сегодня вечером в столице прозвучала 2000 воздушная тревога за время военного положения.

"Случаи физической агрессии в отношении ремонтников недопустимы: эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей. Они настоящие герои. Они делают все возможное, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее", - подчеркнул глава Минэнерго.