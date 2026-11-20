Цієї ночі, 20 листопада, була одна з найпотужніших атак. Росія запустила по Україні 80 крилатих ракет та до 20 балістичних.
Як передає РБК-Україна, про це начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.
"Сьогодні була одна з найпотужніших атак. Попередньо, РФ запустила 80 крилатих ракет та до 20 балістичних", - розповів Ігнат
Також, за його словами, Україну атакували близько 400 дронів різних типів (з них близько 120 - реактивні).
Речник зазначив, що був доволі високий відсоток перехоплення. Водночас одна з ракет, імовірно, перетнула кордон з Польщею.
Нагадаємо, вночі 20 листопада Росія масовано атакувала Україну балістикою та крилатими ракетами.
Зокрема, у Києві внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Також частина столиці залишилася без світла.
Під ударом також перебували західні регіони країни.
Так, у Львові внаслідок масованої атаки ворога є руйнування, загинули дві людини.
Детальніше про наслідки масованої атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.