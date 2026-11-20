"Сьогодні була одна з найпотужніших атак. Попередньо, РФ запустила 80 крилатих ракет та до 20 балістичних", - розповів Ігнат

Також, за його словами, Україну атакували близько 400 дронів різних типів (з них близько 120 - реактивні).



Речник зазначив, що був доволі високий відсоток перехоплення. Водночас одна з ракет, імовірно, перетнула кордон з Польщею.