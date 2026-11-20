Массированная атака на Украину

Напомним, ночью 20 ноября Россия массированно атаковала Украину баллистикой и крылатыми ракетами.

В частности, в Киеве в результате обстрелов погибли и пострадали. Также часть столицы осталась без света.

Под ударом находились также западные регионы страны.

Так, во Львове в результате массированной атаки врага есть разрушение, погибли два человека.

Детальнее о последствиях массированной атаки РФ - в материале РБК-Украина.