Согласованы "зеленые коридоры" для эвакуации из городов Сумской области

В Сумской области согласованы маршруты "зеленых коридоров". Утвержденные направления движения будут действовать для эвакуации мирного населения 12 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главы Сумской ОВА.
На 12 марта в Сумской области согласовано несколько гуманитарных "зеленых коридоров".
Эвакуация будет происходить через населенные пункты Тростянец, Сумы, Голубовку, Ольшану, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевку, Лохвицу и Лубны в Полтаву. Выехать из Тростянца украинцы смогут на автобусах и личном транспорте.
В Тростянце колонна будет двигаться и подбирать людей по такому маршруту: ул. Кенига - стадион им.Куца - ул.Скрябина - ул.Татаренко - ул.Б.Хмельницкого - ул. Гришина (объездная) – ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы. Время выезда колонны - 9:00.
Маршрут из Сум проложен через Голубовку, Ольшану, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевку, Лохвицу и Лубны до Полтавы. Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из Лохвицы на Полтавщину будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.
Время прибытия автобусов во все точки сбора в областном центре - с 13:00 до 14:00.
Основным местом сбора в Сумах определен памятник Алеше, (р-н школы №2). Дополнительными точками сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью) определены БК "Химик", ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана","Бильбоу" на пр. Курском и ТЦ "Мануфактура".
Выехать из Лебедина можно будет через Штеповку, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевку, Лохвицу и Лубны в Полтаву. Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.
Эвакуация из Конотопа будет проходить через Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевку, Лохвицу и Лубны в Полтаву. Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Выбраться из Большой Писаревки можно через Ахтырку, Хухру и Котельву в Полтаву. Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Из Краснополья движение эвакуационной колонны будет проходить через Верхнюю Сыворотку, Сумы, Голубовку, Ольшану, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевку, Лохвицу и Лубны в Полтаву.
Места сбора в Лебедине, Конотопе, Краснополье, Большой Писаревке – возле городских/поселковых советов. Выезд колон из этих населенных пунктов намечен на 9:00.
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