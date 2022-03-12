Узгоджено "зелені коридори" для евакуації з міст Сумської області

На 12 березня в Сумській області погоджено кілька гуманітарних "зелених коридорів".

Тростянець-Полтава

Евакуація відбуватиметься через населені пункти Тростянець, Суми, Голубівку, Вільшану, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю та Лубни до Полтави. Виїхати з Тростянця українці зможуть на автобусах та особистому транспорті.

У Тростянці колона рухатиметься і підбиратиме людей за таким маршрутом: вул.Кеніга - Стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул. Татаренка - вул. Б. Хмельницького - вул. Гришина (об'їзна) – вул. Шевченка і далі в бік міста Суми. Час виїзду колони-9: 00.

Суми-Полтава

Маршрут із Сум прокладено через Голубівку, Вільшану, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю та Лубни до Полтави. З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з Лохвиці на Полтавщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Час прибуття автобусів в усі точки збору в обласному центрі - з 13:00 до 14:00.

Основним місцем збору в Сумах визначено пам'ятник Альоші, (р-н школи № 2). Додатковими точками збору (тільки для вагітних, жінок з дітьми, літніх людей, людей з інвалідністю) визначені БК "Хімік", вул.Інтернаціоналістів, біля ринку, ТЦ "Світлана","Більбоу" на пр. Курському і ТЦ "Мануфактура".

Лебедин-Полтава

Виїхати з Лебедина можна буде через Штепівку, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю та Лубни до Полтави. З міста Лебедин виїжджають колони на особистому транспорті та автобусах.

Конотоп-Полтава

Евакуація з Конотопа проходитиме через Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю та Лубни до Полтави. З Конотопа виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Велика Писарівка-Полтава

Вибратися з Великої Писарівки можна через Охтирку, Хухру і Котельву в Полтаву. З селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Краснопілля-Полтава

З Краснопілля рух евакуаційної колони проходитиме через верхню сироватку, Суми, Голубівку, Вільшану, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівку, Лохвицю та Лубни до Полтави.

Місця збору в Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці – біля міських/селищних рад. Виїзд колон з цих населених пунктів намічений на 9:00.