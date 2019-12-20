Соглашение по газу между Украиной и Россией могут подписать до конца года, - Шефчович

Фото: Марош Шефчович (flickr.com/ european_parliament)

Он думает, что переговоры завершат в очень короткие сроки

Соглашение по транзиту газа в Европу через территорию Украины подпишут до конца года. Об этом во время брифинга в четверг сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович

В ответ на вопрос, реально ли подписать соглашение до завершения 2019 года, он назвал это вполне вероятным..

"Да. Я вполне убежден, что да", - сказал Шефчович.

По его словам, процесс согласования достигнутых в Берлине договоренностей должен быть завершен в Киеве и Москве. Он думает, что это будет сделано в очень короткие сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявлял, что соглашение по транзиту газа между Украиной и Российской Федерацией будет обсуждаться в пятницу, 20 декабря.

Вскоре Российский "Газпром" заявил, что продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске.