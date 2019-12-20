ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Угоду по газу між Україною і Росією можуть підписати до кінця року, - Шефчович

Новини » Політика     20.12.2019 - 03:12
Угоду по газу між Україною і Росією можуть підписати до кінця року, - Шефчович
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/ european_parliament)

Він думає, що переговори завершать в дуже короткі строки

Угоду про транзит газу в Європу через територію України підпишуть до кінця року. Про це під час брифінгу у четвер повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович

У відповідь на питання, чи реально підписати угоду до завершення 2019 року, він назвав це цілком вірогідним..

"Так. Я цілком переконаний, що так", - сказав Шефчович.

За його словами, процес узгодження досягнутих у Берліні домовленостей має бути завершений у Києві та Москві. Він думає, що це буде зроблено в дуже короткі строки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна, Росія та ЕК досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципову угоду досягнуто по всіх елементах.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявляв, що угода по транзиту газу між Україною і Російською Федерацією буде обговорюватися в п'ятницю, 20 грудня.

Згодом Російський "Газпром" заявив, що продовжить переговори з Україною з газових питань в п'ятницю в Мінську.

Угоду по газу між Україною і Росією обговорять у п'ятницю Зручний маршрут: Путін заявив, що транзит газу через Україну збережеться
Новини України транзит газа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся