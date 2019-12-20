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В "Газпроме" подтвердили, что переговоры по транзиту газа продолжатся в пятницу

Новости » Политика     20.12.2019 - 01:47
В "Газпроме" подтвердили, что переговоры по транзиту газа продолжатся в пятницу
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Переговоры продолжатся в Минске

Российский "Газпром" продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске после консультаций в Берлине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске", - сообщили в компании.

Как пояснили в "Газпроме", переговоры будут "не технические".

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявлял, что соглашение по транзиту газа между Украиной и Российской Федерацией будет обсуждаться в пятницу, 20 декабря. Однако место проедения он не назвал.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что сегодня во время переговоров по транзиту газа были наработаны основные принципы соглашений, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне.

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