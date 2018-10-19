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В ЕС заявили, что соглашение по Brexit готово на 90%

Новости » Политика    19.10.2018 - 11:24
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Премьер Британии Тереза ​​Мэй и другие лидеры ЕС вновь выразили уверенность, что они смогут заключить соглашение по Brexit

Переговорщик Европейского Союза Мишель Барнье заявил, что соглашение об отношениях с Британией после ее выхода из Евросоюза готово на 90%, однако шансы, что его вообще не заключат, остаются. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"90% документа согласовано с Великобританией", - сказал Барнье.

"Я убежден, что соглашение необходимо, но пока не уверен, что мы его получим", - добавил он.

Отметим, премьер Британии Тереза ​​Мэй и другие лидеры ЕС вновь выразили уверенность, что они смогут заключить соглашение по Brexit, однако договоренности по границе в Ирландии до сих пор нет и этот вопрос может сорвать весь процесс.

Напомним, лидеры 27 стран, которые входят в Европейский союз (ЕС), приняли решение отменить экстренный саммит по выходу Британии из состава ЕС, что должен был пройти 17-18 ноября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Меркель рассчитывает на тесное партнерство с Британией после Brexit. Меркель заявила о необходимости создать новую основу отношений между Британией и ЕС после Brexit.

 

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