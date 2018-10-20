В Лондоне тысячи людей требуют провести второй референдум по Brexit

Фото: протесты в Лондоне (independent.co.uk)

Организаторы марша ожидают участия более 100 тысяч человек

В центре Лондона (Великобритания) сегодня, 20 октября, собрались тысячи людей с требованием провести второй референдум по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Ожидается, что субботний протест станет крупнейшим собранием людей, которые требуют провести референдум по финальному соглашению с ЕС и крупнейшим протестом противников Brexit за последние 2 года.

Фото: протесты в Лондоне (independent.co.uk)

Организаторы марша ожидают участия более 100 тысяч человек.

Среди присутствующих - большое количество молодежи, которые не хотят выхода страны из Евросоюза.

Фото: протесты в Лондоне (independent.co.uk)

Напомним, переговорщик Европейского Союза Мишель Барнье заявил, что соглашение об отношениях с Британией после ее выхода из Евросоюза готово на 90%, однако шансы, что его вообще не заключат, остаются.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Меркель рассчитывает на тесное партнерство с Британией после Brexit. Меркель заявила о необходимости создать новую основу отношений между Британией и ЕС после Brexit.