Софію Київську закрили для відвідувачів: що сталось

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим цінна Софія Київська, які таємниці приховують її фрески та графіті, а також які артефакти зникли з храму й чому Росія привласнює українську історію.

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