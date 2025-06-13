Софию Киевскую закрыли для посетителей: что случилось

Что известно о закрытии Софии Киевской

Согласно обнародованной информации, в течение пятницы, 13 июня, территория Национального заповедника "София Киевская" закрыта для посетителей "по техническим причинам".

"Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание", - отметили в пресс-службе.

Сообщение пресс-службы заповедника (скриншот: facebook.com/SophiaKyiv)

О каких-либо других деталях относительно закрытия святыни пока не сообщается.

В то же время стоит отметить, что рано утром 10 июня в результате мощной взрывной волны, вызванной очередным массированным обстрелом Киева со стороны РФ, был поврежден Софийский собор.

Согласно информации генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Нели Куковальской, повреждения получил оштукатуренный карниз центральной абсиды на восточном фасаде собора.

Повреждение не было критическим, однако в заповеднике собрали комиссию реставраторов - для оценки ситуации.

По словам экспертов, на восстановление (по предварительным данным) может уйти месяц-полтора.