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На Софийской площади собираются сторонники автокефалии

Новости » Общество    15.12.2018 - 09:28
На Софийской площади собираются сторонники автокефалии
Фото: сторонники автокефалии на Софийской площади (РБК-Украина)

Официальная часть Объединительного собора начнется около 10:00

Перед началом Объединительного собора на Софийской площади в Киеве собираются сторонники автокефалии. Об этом с места событий сообщает РБК-Украина.

Отметим, на площади собираются прихожане разных церквей, в том числе из других городов. На саму площадь людей пропускают через рамки безопасности. Здесь также установлен большой экран, на котором будут транслировать открытую часть Объединительного собора.

 

Фото: сторонники автокефалии

Напомним, сегодня в Софийском соборе пройдет Объединительный собор, на котором объявят о создании новой поместной церкви, а также изберут ее главу.

Как сообщили источники РБК-Украина, в Соборе примут участие 192 делегата. В том числе 126 представителей УПЦ Киевского патриархата, 36 от УАПЦ и возможно около 30 представителей УПЦ Московского патриархата. Собор будет поместным, поэтому к избранию предстоятеля новой церкви привлекли епископов, священников и мирян.

Накануне также стало известно, что Собор пройдет в закрытом режиме, то есть представители прессы не смогут присутствовать непосредственно на основной части. Голосование за главу новой церкви также пройдет за закрытыми дверями.

Стало известно число делегатов на Объединительном соборе
Новости Украины церковьАвтокефалияОбъединительный собор
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