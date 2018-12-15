На Софийской площади собираются сторонники автокефалии

Фото: сторонники автокефалии на Софийской площади (РБК-Украина)

Официальная часть Объединительного собора начнется около 10:00

Перед началом Объединительного собора на Софийской площади в Киеве собираются сторонники автокефалии. Об этом с места событий сообщает РБК-Украина.

Отметим, на площади собираются прихожане разных церквей, в том числе из других городов. На саму площадь людей пропускают через рамки безопасности. Здесь также установлен большой экран, на котором будут транслировать открытую часть Объединительного собора.

Фото: сторонники автокефалии

Напомним, сегодня в Софийском соборе пройдет Объединительный собор, на котором объявят о создании новой поместной церкви, а также изберут ее главу.

Как сообщили источники РБК-Украина, в Соборе примут участие 192 делегата. В том числе 126 представителей УПЦ Киевского патриархата, 36 от УАПЦ и возможно около 30 представителей УПЦ Московского патриархата. Собор будет поместным, поэтому к избранию предстоятеля новой церкви привлекли епископов, священников и мирян.

Накануне также стало известно, что Собор пройдет в закрытом режиме, то есть представители прессы не смогут присутствовать непосредственно на основной части. Голосование за главу новой церкви также пройдет за закрытыми дверями.