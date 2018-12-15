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Сегодня пройдет Объединительный собор украинских церквей

Новости » Общество    15.12.2018 - 08:00
Сегодня пройдет Объединительный собор украинских церквей
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

В Украине создают автокефальную поместную церковь

Сегодня в соборе Святой Софии пройдет Объединительный собор украинских церквей, который провозгласит создание единой автокефальной церкви. Официальная часть начнется ориентировочно в 10:00.

Отметим, сегодняшний Собор является последним шагом к объединению православных церквей. Новая церковь будет самоуправляемой, административно независимой и канонично равной остальным. В то же время последней инстанцией по спорным вопросам будет Вселенский патриархат.

Ожидается, что участники Собора - представители УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и частично УПЦ Московского патриархата - изберут предстоятеля и утвердят устав.

Напомним, ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей еще в октябре в письмах предстоятелю УПЦ Киевского патриархата Филарету и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию просил их не претендовать на пост главы новой церкви на Объединительном соборе.

Вчера также сообщалось, что УПЦ Московского патриархата, которая запретила своим иерархам участвовать в Соборе, не будет устраивать провокации. 

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