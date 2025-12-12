Софія Шамія показала стильний міський образ, який личить усім

Який "лук" вибрала колишня учасниця "Холостяка"

Основою образу став коричневий колір, який дизайнери називають одним з головних для зимового гардероба.

Верхній шар, а саме довге пальто оверсайз-крою має прямий силует і створює відчуття свободи та комфорту. Шамія носить пальто розстібнутим, підкреслюючи багатошаровість - ключову рису сучасного smart casual.

Під пальтом - обтислий лонгслів у тон до верхнього одягу, що формує майже монохромний верх і акцентує увагу на шиї та ключицях. Така стилізація робить образ візуально зібраним і гармонійним, а також допомагає врівноважити об’єм оверсайз-пальта.

Не менш помітний елемент - штани в тонку вертикальну смужку. Це широкі штани вільного крою у графітовому відтінку. Вертикальна смужка візуально подовжує силует, а широкі штани створюють динаміку під час руху. Саме такі моделі залишаються трендом останніх сезонів та часто з’являються в колекціях світових брендів.

Софія Шамія з "Холостяка" (фото: instagram.com/sofiashamia)

Аксесуари Софії гармонійно доповнюють загальну композицію. Модель обрала об’ємну сумку м’якої форми - сучасний варіант хобо-багета.

М’яка округла лінія сумки контрастує з геометричністю пальта, створюючи баланс між строгістю та жіночністю. Темний ремінь на талії допомагає окреслити силует, попри те що верхня частина образу досить об'ємна.

У загальному враженні цей look поєднує жорсткість структурованих речей і м’якість деталей - від фактур до аксесуарів.

Софія Шамія демонструє стиль, у якому можна з’явитися і на діловій зустрічі, і на вечірній прогулянці містом. Такий образ - універсальний приклад того, як коричневий колір та класичні штани зі смужкою можуть працювати разом у сучасному міському гардеробі.

Софія Шамія показала модний лук (фото: instagram.com/sofiashamia)

Поради, як повторити образ Шамії

1. Вибирайте насичені відтінки коричневого чи бургунді

Пальто або светр у винному кольорі одразу додають образу дорожнечі та глибини, незалежно від бренду.

2. Додайте штани з костюмної тканини у вертикальну смужку

Такий принт візуально витягує силует і поєднується практично з будь-якими структурованими верхами.

3. Створіть монохромний верх

Топ або гольф у тон пальта робить образ візуально цілісним - навіть якщо речі бюджетні.

4. Додайте аксесуари

М’які сумки врівноважують строгість пальта та штанів.

5. Не застібайте пальто

Так образ виглядає легше й сучасніше, а багатошаровість - більш помітною.

6. Підберіть стриманий макіяж та зачіску

М’яка хвиля або природна укладка ідеально пасують до ділового міського шику.

Софія Шамія задає тренди (фото: instagram.com/sofiashamia)