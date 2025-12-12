София Шамия показала стильный городской образ, который подходит всем

Какой "лук" выбрала бывшая участница "Холостяка"

Основой образа стал коричневый цвет, который дизайнеры называют одним из главных для зимнего гардероба.

Верхний слой, а именно длинное пальто оверсайз-кроя имеет прямой силуэт и создает ощущение свободы и комфорта. Шамия носит пальто расстегнутым, подчеркивая многослойность - ключевую черту современного smart casual.

Под пальто - обтягивающий лонгслив в тон верхней одежды, формирующий почти монохромный верх и акцентирующий внимание на шее и ключицах. Такая стилизация делает образ визуально собранным и гармоничным, а также помогает уравновесить объем оверсайз-пальто.

Не менее заметный элемент - брюки в тонкую вертикальную полоску. Это широкие брюки свободного кроя в графитовом оттенке. Вертикальная полоска визуально удлиняет силуэт, а широкие брюки создают динамику при движении. Именно такие модели остаются трендом последних сезонов и часто появляются в коллекциях мировых брендов.

София Шамия из "Холостяка" (фото: instagram.com/sofiashamia)

Аксессуары Софии гармонично дополняют общую композицию. Модель выбрала объемную сумку мягкой формы - современный вариант хобо-багета.

Мягкая округлая линия сумки контрастирует с геометричностью пальто, создавая баланс между строгостью и женственностью. Темный ремень на талии помогает очертить силуэт, несмотря на то что верхняя часть образа достаточно объемная.

В общем впечатлении этот look сочетает жесткость структурированных вещей и мягкость деталей - от фактур до аксессуаров.

София Шамия демонстрирует стиль, в котором можно появиться и на деловой встрече, и на вечерней прогулке по городу. Такой образ - универсальный пример того, как коричневый цвет и классические брюки с полоской могут работать вместе в современном городском гардеробе.

София Шамия показала модный лук (фото: instagram.com/sofiashamia)

Советы, как повторить образ Шамии

1. Выбирайте насыщенные оттенки коричневого или бургунди

Пальто или свитер в винном цвете сразу добавляют образу дороговизны и глубины, независимо от бренда.

2. Добавьте брюки из костюмной ткани в вертикальную полоску

Такой принт визуально вытягивает силуэт и сочетается практически с любыми структурированными верхами.

3. Создайте монохромный верх

Топ или гольф в тон пальто делает образ визуально целостным - даже если вещи бюджетные.

4. Добавьте аксессуары

Мягкие сумки уравновешивают строгость пальто и брюк.

5. Не застегивайте пальто

Так образ выглядит легче и современнее, а многослойность - более заметной.

6. Подберите сдержанный макияж и прическу

Мягкая волна или естественная укладка идеально подходят к деловому городскому шику.

София Шамия задает тренды (фото: instagram.com/sofiashamia)