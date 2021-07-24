Соединенные Штаты нанесли второй за неделю воздушный удар по Сомали

Американские военные заявили, что в пятницу они нанесли авиаудар по боевикам "Аль-Шабааб".

В Пентагоне заявили, что удар был нанесен в окрестностях Галмудуга, и подчеркнули, что никакие силы США не сопровождали сомалийские войска во время операции.

"Силы США уполномочены наносить удары в поддержку сил-партнеров, в рамках коллективной самообороны", - говорится в заявлении Пентагона.

"Аль-Шабааб" нацелился на сомалийские военные базы и гражданскую инфраструктуру, включая отели, бары и школы.

"Пришло время покончить с сомнительными юридическими оправданиями", - сказал сенатор-демократ Крис Мерфи, возглавляющий ключевой подкомитет Сената по международным отношениям в своем заявлении.