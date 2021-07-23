Сполучені Штати завдали другого за тиждень повітряного удару по Сомалі

Американські військові заявили, що в п'ятницю вони завдали авіаудару по бойовиках "Аль-Шабааб".

У Пентагоні заявили, що удар був нанесений в околицях Галмудуга, і підкреслили, що ніякі сили США не супроводжували сомалійські війська під час операції.

"Сили США уповноважені наносити удари на підтримку сил-партнерів, в рамках колективної самооборони", - йдеться в заяві Пентагону.

"Аль-Шабааб" націлився на сомалійські військові бази і цивільну інфраструктуру, включаючи готелі, бари і школи.

"Настав час покінчити з сумнівними юридичними виправданнями", - сказав сенатор-демократ Кріс Мерфі, який очолює ключовий Підкомітет Сенату з міжнародних відносин у своїй заяві.