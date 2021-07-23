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Сполучені Штати завдали другого за тиждень повітряного удару по Сомалі

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати завдали другого за тиждень повітряного удару по Сомалі. Це перші авіаудари за час правління Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американські військові заявили, що в п'ятницю вони завдали авіаудару по бойовиках "Аль-Шабааб".

У Пентагоні заявили, що удар був нанесений в околицях Галмудуга, і підкреслили, що ніякі сили США не супроводжували сомалійські війська під час операції.

"Сили США уповноважені наносити удари на підтримку сил-партнерів, в рамках колективної самооборони", - йдеться в заяві Пентагону.

"Аль-Шабааб" націлився на сомалійські військові бази і цивільну інфраструктуру, включаючи готелі, бари і школи.

"Настав час покінчити з сумнівними юридичними виправданнями", - сказав сенатор-демократ Кріс Мерфі, який очолює ключовий Підкомітет Сенату з міжнародних відносин у своїй заяві.

Нагадаємо, що США завдали удару по бойовиках в Сомалі вперше після інавгурації Байдена.

Також США вивели більшість своїх військових із Сомалі.

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Сполучені Штати АмерикиСомалиавіаудари