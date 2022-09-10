Содействовали выезду за границу. Под Киевом задержали главу РВА и его советника на взятке

В Броварском районе Киевской области правоохранители задержали и.о. начальника районной военной администрации и его советника на попытке получения взятки в размере 350 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

В частности, вносили данные о лицах в информационную базу "Шлях", что давало возможность беспрепятственно пересечь границу. За это должностные лица требовали определенное вознаграждение", - рассказал он.

Как сообщалось, в Одессе врачи и чиновники подделывали справки о непригодности к службе в армии. С такими "документами" мужчины призывного возраста могли беспрепятственно выехать за границу.

Напомним, в Запорожье задержали двух мужчин, которые организовали пересечение гражданами линии соприкосновения за деньги. К "схеме" причастны, в том числе, и чиновники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.