UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Содействовали выезду за границу. Под Киевом задержали главу РВА и его советника на взятке

Фото: в Киевской области задержали главу РВА и его советника на взятке (иллюстрация/ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Броварском районе Киевской области правоохранители задержали и.о. начальника районной военной администрации и его советника на попытке получения взятки в размере 350 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"По информации правоохранителей, должностные лица наладили коррупционную схему", - рассказал он.

В частности, вносили данные о лицах в информационную базу "Шлях", что давало возможность беспрепятственно пересечь границу. За это должностные лица требовали определенное вознаграждение", - рассказал он.

Как сообщалось, в Одессе врачи и чиновники подделывали справки о непригодности к службе в армии. С такими "документами" мужчины призывного возраста могли беспрепятственно выехать за границу.

Напомним, в Запорожье задержали двух мужчин, которые организовали пересечение гражданами линии соприкосновения за деньги. К "схеме" причастны, в том числе, и чиновники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область