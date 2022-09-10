Сприяли виїзду за кордон. Під Києвом затримали голову РВА та його радника на хабарі

У Броварському районі Київської області правоохоронці затримали в.о. начальника районної військової адміністрації та його радника на спробі отримання хабара в розмірі 350 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

Зокрема, за словами Кулеби, вони вносили дані про осіб до інформаційної бази "Шлях", що надалі давало можливість безперешкодно перетнути кордон. За це посадовці вимагали певну винагороду", - розповів він.

Як повідомлялося, в Одесі лікарі та чиновники підробляли довідки про непридатність до служби в армії. З такими "документами" чоловіки призовного віку могли безперешкодно виїхати за кордон.

Нагадаємо, в Запоріжжі затримали двох чоловіків, які організували перетин громадянами лінії зіткнення за гроші. До "схеми" причетні, зокрема, і чиновники.

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