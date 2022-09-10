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Сприяли виїзду за кордон. Під Києвом затримали голову РВА та його радника на хабарі

Фото: у Київській області затримали главу РВА та його радника на хабарі (ілюстрація/ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Броварському районі Київської області правоохоронці затримали в.о. начальника районної військової адміністрації та його радника на спробі отримання хабара в розмірі 350 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"За інформацією правоохоронців, посадовці налагодили корупційну схему", - розповів він.

Зокрема, за словами Кулеби, вони вносили дані про осіб до інформаційної бази "Шлях", що надалі давало можливість безперешкодно перетнути кордон. За це посадовці вимагали певну винагороду", - розповів він.

Як повідомлялося, в Одесі лікарі та чиновники підробляли довідки про непридатність до служби в армії. З такими "документами" чоловіки призовного віку могли безперешкодно виїхати за кордон.

Нагадаємо, в Запоріжжі затримали двох чоловіків, які організували перетин громадянами лінії зіткнення за гроші. До "схеми" причетні, зокрема, і чиновники.

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Київська область