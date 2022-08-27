На оккупированную территорию "за плату". В Запорожье разоблачили схему с чиновниками

В Запорожье задержали двух мужчин, которые организовали пересечение гражданами линии соприкосновения за деньги. К "схеме" причастны, в том числе, и чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генпрокурора.

Как установило следствие, два человека требовали от граждан средства за "быстрое и позитивное" рассмотрение заявок для выезда на временно неподконтрольную территорию Украины.

По данным правоохранителей, часть полученных денег они должны были передавать должностным лицам органов власти.

Так, "беспрепятственное пересечение линии разграничения" стоило для одного человека от 500 до 1 500 долларов и от 700 долларов за один транспорт.

Правоохранители задержали посредников на территории фильтрационного центра в Запорожье, где изъяли у них более 13 000 долларов и 50 000 грн, полученных от граждан в течение дня.

Кроме того, после проведенных обысков силовики изъяли по месту жительства задержанных 69 900 долларов, 7650 евро и 50000 грн. Также были обнаружены черновые записи со списками лиц с указанием сумм и отметками об их уплате.

Открыто дело по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Фото: в Запорожье разоблачили схему с чиновниками, которые за деньги разрешали выезд людей на оккупированную территорию (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, что с 12 августа действуют новые правила въезда на оккупированные территории Украины через Запорожскую область. Подавать заявки на пересечение можно в электронном виде в обновленной форме.

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