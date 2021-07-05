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Сочи заливает водой. На улицах включили сирены, катамараны смывает в море

Автор: Анастасия Рокитна

Российский курортный город Сочи затопил водой. В городе включили сирены, река Хорота вышла из берегов.

Об этом сообщает издание Sochi News.

Синоптики сообщают, что дожди продлятся до 15 часов 5 июля. Жителей и туристов просят собрать вещи на случай чрезвычайной ситуации.

Из-за дождей также отмечается критический подъем уровня реки Мацеста. Горная река Хорота уже вышла из берегов.

В Сочи затопило первый этаж городской больницы. Автомобили сносит потоками воды, а катамараны - смывает в море.

При этом сообщается, что четыре самолета вынуждены были отменить посадку в Сочи и уйти на запасные аэродромы из-за сложных метеоусловий 5 июля. Речь идет о рейсах из Москвы, Челябинска, Перми и Уфы.

Напомним, оккупированный Крым накрыло наводнение, "власти" эвакуировали жителей Бахчисарайского района.

После этого, оккупанты сообщили о пострадавших и погибших из-за ливня в Крыму.

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