Сочи заливает водой. На улицах включили сирены, катамараны смывает в море

Российский курортный город Сочи затопил водой. В городе включили сирены, река Хорота вышла из берегов.
Об этом сообщает издание Sochi News.
Синоптики сообщают, что дожди продлятся до 15 часов 5 июля. Жителей и туристов просят собрать вещи на случай чрезвычайной ситуации.
Из-за дождей также отмечается критический подъем уровня реки Мацеста. Горная река Хорота уже вышла из берегов.
В Сочи затопило первый этаж городской больницы. Автомобили сносит потоками воды, а катамараны - смывает в море.
При этом сообщается, что четыре самолета вынуждены были отменить посадку в Сочи и уйти на запасные аэродромы из-за сложных метеоусловий 5 июля. Речь идет о рейсах из Москвы, Челябинска, Перми и Уфы.
Напомним, оккупированный Крым накрыло наводнение, "власти" эвакуировали жителей Бахчисарайского района.
После этого, оккупанты сообщили о пострадавших и погибших из-за ливня в Крыму.