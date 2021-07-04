В оккупированном Крыму новое наводнение: "власти" эвакуируют жителей Бахчисарайского района

В оккупированном Крыму 4 июня в результате сильных ливней произошло новое наводнение . Подтоплены десятки жилых домов в ряде районов полуострова, включая Бахчисарайский и Красногвардейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " министерство чрезвычайных ситуаций РФ " в Крыму.

Отмечается, что в населенном пункте Куйбышево Бахчисарайский район прошла волна воды, вызывавшая подтопление более 50 жилых домов. Местных жителей эвакуируют.

В селе Соколиное произошел сход селевого потока. По предварительной информации пострадал один частный дом.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в Бельбекской долине из берегов вышла река Бельбек и затопило село Голубинко. Также подтопление угрожает самому Бахчисараю. Ряд дорог в районе перекрыты.

Подтопления отмечаются и в Ялте. Один из пользователей опубликовал видео затопленного подземного перехода в городе.

Потоки воды добрались и до Судака. "В грязи будет все!" - возмущается один из пользователей.

Ранее в оккупированном Крыму объявили штормовое предупреждение и опасном гидрометеорологическом явлении на реках полуострова. По сообщениям местных "властей", в нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровня воды на 2-3 метра с ее выходом на пойму в низких местах.