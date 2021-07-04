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В оккупированном Крыму новое наводнение: "власти" эвакуируют жителей Бахчисарайского района

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Симферополь, Воскресенье 04 июля 2021 15:11
В оккупированном Крыму новое наводнение: "власти" эвакуируют жителей Бахчисарайского района Фото: в оккупированном Крыму новое наводнение (t.me/minstroyRK/455)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В оккупированном Крыму 4 июня в результате сильных ливней произошло новое наводнение. Подтоплены десятки жилых домов в ряде районов полуострова, включая Бахчисарайский и Красногвардейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "министерство чрезвычайных ситуаций РФ" в Крыму.

Отмечается, что в населенном пункте Куйбышево Бахчисарайский район прошла волна воды, вызывавшая подтопление более 50 жилых домов. Местных жителей эвакуируют.

В селе Соколиное произошел сход селевого потока. По предварительной информации пострадал один частный дом.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в Бельбекской долине из берегов вышла река Бельбек и затопило село Голубинко. Также подтопление угрожает самому Бахчисараю. Ряд дорог в районе перекрыты.

Подтопления отмечаются и в Ялте. Один из пользователей опубликовал видео затопленного подземного перехода в городе.

Потоки воды добрались и до Судака. "В грязи будет все!" - возмущается один из пользователей.

Ранее в оккупированном Крыму объявили штормовое предупреждение и опасном гидрометеорологическом явлении на реках полуострова. По сообщениям местных "властей", в нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровня воды на 2-3 метра с ее выходом на пойму в низких местах.

Напомним, в июне на Крым обрушились ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были выселены.

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