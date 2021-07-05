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Сочі заливає водою. На вулицях включили сирени, катамарани змиває у море

Автор: Анастасія Рокитна

Російське курортне місто Сочі затопило водою. У місті увімкнули сирени, річка Хорота вийшла з берегів.

Про це повідомляє видання Sochi News.

Синоптики повідомляють, що дощі продовжаться до 15 години 5 липня. Жителів і туристів просять зібрати речі на випадок надзвичайної ситуації.

Через дощі також відзначається критичний підйом рівня річки Мацеста. Гірська річка Хорота вже вийшла з берегів.

У Сочі затопило перший поверх міської лікарні. Авто зносить потоками води, а катамарани - змиває у море.

При цьому повідомляється, що чотири літаки змушені були скасувати посадку в Сочі і піти на запасні аеродроми через складні метеоумови 5 липня. Йдеться про рейси з Москви, Челябінська, Пермі і Уфи.

Нагадаємо, окупований Крим накрила повінь, "влада" евакуювала жителів Бахчисарайського району.

Після цього, окупанти повідомили про постраждалих і загиблих через зливу в Криму.

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