Сочі заливає водою. На вулицях включили сирени, катамарани змиває у море

Російське курортне місто Сочі затопило водою. У місті увімкнули сирени, річка Хорота вийшла з берегів.
Про це повідомляє видання Sochi News.
Синоптики повідомляють, що дощі продовжаться до 15 години 5 липня. Жителів і туристів просять зібрати речі на випадок надзвичайної ситуації.
Через дощі також відзначається критичний підйом рівня річки Мацеста. Гірська річка Хорота вже вийшла з берегів.
У Сочі затопило перший поверх міської лікарні. Авто зносить потоками води, а катамарани - змиває у море.
При цьому повідомляється, що чотири літаки змушені були скасувати посадку в Сочі і піти на запасні аеродроми через складні метеоумови 5 липня. Йдеться про рейси з Москви, Челябінська, Пермі і Уфи.
Нагадаємо, окупований Крим накрила повінь, "влада" евакуювала жителів Бахчисарайського району.
Після цього, окупанти повідомили про постраждалих і загиблих через зливу в Криму.