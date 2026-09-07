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У Сочі повторно спалахнула нафтобаза, яку раніше атакували дрони

05:56 07.09.2026 Пн
1 хв
Що відомо про інцидент?
aimg Едуард Ткач
Фото: влада ситуацію поки ніяк не коментувала (Getty Images)

Вчора ввечері, в ніч з 6 на 7 вересня в російському місті Сочі повторно водник пожежу на місцевій нафтобазі. При цьому атак у регіоні не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-паблики та російські Telegram-канали.

Судячи з публікацій, повторне спалах на об'єкті виникло приблизно о 21:50. При цьому російські паблики пишуть, що інформації про атаку, як і сигнал тривоги - не було.

З чим пов'язана пожежа, наразі невідомо. Офіційна влада ситуацію поки що ніяк не коментувала. Також деякі канали писали, що людей закликали закрити вікна через сильний дим у місті.

Що відомо про попередню атаку

Нагадаємо, що остання атака на Сочі сталася в ніч проти 4 вересня. Внаслідок ударів дронами виникла пожежа на нафтобазі "Роснефть-Кубаннефтепродукт" в Адлерському районі.

Також російські ЗМІ писали, що після атаки на нафтобазу авіакомпаніям обмежили замправку літаків в аеропорту Сочі.

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Російська ФедераціяПожежаСочи