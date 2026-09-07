В Сочи повторно загорелась нефтебаза, которую ранее атаковали дроны

Судя по публикациям, повторное возгорание на объекте возникло примерно в 21:50. При этом российские паблики пишут, что информации об атаке, как и сигнала тревоги - не было.

С чем связан пожар, пока неизвестно. Официальные власти ситуацию пока никак не комментировали. Также некоторые каналы писали, что людей призвали закрыть окна из-за сильного дымом в городе.