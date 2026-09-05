ua en ru
Сб, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Після удару по нафтобазі в аеропорту Сочі обмежили заправку літаків

03:57 05.09.2026 Сб
2 хв
Заправляти літаки тепер дозволили лише одному оператору
aimg Катерина Коваль
Після удару по нафтобазі в аеропорту Сочі обмежили заправку літаків Фото: російським літакам буде важче заправлятися (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Після нічної атаки на нафтобазу в Сочі авіакомпаніям обмежили заправку літаків в аеропорту міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Верстка".

Що змінилося для авіакомпаній

Згідно з повідомленням NOTAM, заправку в аеропорту Сочі тепер здійснює лише паливний оператор "ЛУКОЙЛ" з технічних причин - авіакомпаніям потрібно окремо підтверджувати забезпечення заправки саме через цього оператора.

За даними Росавіації, для безпеки польотів в аеропорту також запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.

Що сталося вночі

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, вночі в Сочі та на федеральній території "Сіріус" відбивали масовану атаку безпілотників на цивільну інфраструктуру. Зокрема, сталося загоряння на території нафтобази, а уламки безпілотників знаходили в різних місцях.

Об'єкти нафтової та хімічної промисловості в Росії ставали ціллю атак дронів і напередодні. У ніч на 4 вересня загорілися нафтобаза й хімзавод одразу в кількох регіонах Росії - пожежі зафіксували в Сочі та Башкортостані, причому один з об'єктів опинився за понад 1000 кілометрів від українського кордону.

Ще раніше, у ніч на 30 серпня, українські сили завдали ударів по кількох важливих об'єктах на території Росії - зокрема, під атаку потрапив Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області, де після ураження зафіксували загоряння.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НПЗ Сочи Краснодарский край
Новини
У Борисполі дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки
У Борисполі дрон влучив прямо в дах житлової багатоповерхівки
Аналітика
Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий рекорд перед зимою. Скільки коштує оренда будинку і як перевірити автономність