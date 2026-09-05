Після удару по нафтобазі в аеропорту Сочі обмежили заправку літаків

Після нічної атаки на нафтобазу в Сочі авіакомпаніям обмежили заправку літаків в аеропорту міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Верстка ".

Що змінилося для авіакомпаній

Згідно з повідомленням NOTAM, заправку в аеропорту Сочі тепер здійснює лише паливний оператор "ЛУКОЙЛ" з технічних причин - авіакомпаніям потрібно окремо підтверджувати забезпечення заправки саме через цього оператора.

За даними Росавіації, для безпеки польотів в аеропорту також запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.

Що сталося вночі

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, вночі в Сочі та на федеральній території "Сіріус" відбивали масовану атаку безпілотників на цивільну інфраструктуру. Зокрема, сталося загоряння на території нафтобази, а уламки безпілотників знаходили в різних місцях.