Головна » Новини » Надзвичайні події

Сочі під ракетною і дроновою атакою: туристів у готелях спустили у підвали

П'ятниця 17 жовтня 2025 05:50
UA EN RU
Сочі під ракетною і дроновою атакою: туристів у готелях спустили у підвали Фото: інформації про прильоти або наслідки не було (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни скаржаться, що в ніч на 17 жовтня місто Сочі опинилося під атакою невідомих дронів і ракет. З цієї причини туристів у готелях довелося спустити в підвали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Першими з'явилися повідомлення про загрозу атаки невідомих дронів. Зокрема, мер Сочі Андрій Прошунін опублікував о 02:15 пост, у якому вказав інструкцію, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Паралельно в низці пабліків почали з'являтися кадри із Сочі, де чутно сигнал тривоги. Також Telegram-канали писали, що на тлі атаки дронів працює ППО, а також було чутно щонайменше три вибухи над Адлером.

Уже ближче до ранку, о 4:55, мер Сочі написав, що в місті працює ППО і нібито відбиває ракетну атаку.

"Прошу сочинців і гостей міста зберігати спокій, дотримуватися необхідних заходів безпеки. Якщо ви живете поруч із береговою лінією - у жодному разі не виходьте на вулицю, перебувайте в глухому приміщенні без скління", - написав він.

Водночас Telegram ASTRA написав, що туристів у готелях Сочі почали спускати в підвали і підземні парковки.

Наразі інформації про будь-які прильоти ракет по місту не було.

Атака дронів на Сочі

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що місто Сочі потрапило під атаку дронів, коли в місті з візитом перебував глава Кремля Володимир Путін. Він тоді виступав на Валдайському форумі.

Також ми писали, що на початку серпня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили безпілотних систем завдали удару по паливно-запровідному комплексу аеропорту "Сочі". Унаслідок цього на об'єкті виникла масштабна пожежа.

