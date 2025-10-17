ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Сочи под ракетной и дроновой атакой: туристов в отелях спустили в подвалы

Пятница 17 октября 2025 05:50
UA EN RU
Сочи под ракетной и дроновой атакой: туристов в отелях спустили в подвалы Фото: информации о прилетах или последствиях не было (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне жалуются, что в ночь на 17 октября город Сочи оказался под атакой неизвестных дронов и ракет. По этой причине туристов в отелях пришлось спустить в подвалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Первыми появились сообщения об угрозе атаки неизвестных дронов. В частности, мер Сочи Андрей Прошунин опубликовал в 02:15 пост, в котором указал инструкцию, как действовать в той или иной ситуации.

Параллельно в ряде пабликов стали появляться кадры из Сочи, где слышно сигнал тревоги. Также Telegram-каналы писали, что на фоне атаки дронов работает ПВО, а также было слышно минимум три взрыва над Адлером.

Уже ближе к утру, в 4:55, мэр Сочи написал, что в городе работает ПВО и якобы отражает ракетную атаку.

"Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией - ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления", - написал он.

В то же время Telegram ASTRA написал, что туристов в отелях Сочи начали спускать в подвалы и подземные парковки.

На данный момент информации о каких-либо прилетах ракет по городу не было.

Атака дронов на Сочи

Напомним, в начале октября стало известно, что город Сочи попал под атаку дронов, когда в городе с визитом находился глава Кремля Владимир Путин. Он тогда выступала на Валдайском форуме.

Также мы писали, что в начале августа в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы беспилотных систем нанесли удар по топливно-запровочному комплексу аэропорта "Сочи". В результате этого на объекте возник масштабный пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сочи
Новости
Трамп объявил о "прорыве" и анонсировал новый саммит с Путиным в Будапеште
Трамп объявил о "прорыве" и анонсировал новый саммит с Путиным в Будапеште
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит