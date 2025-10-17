Сочи под ракетной и дроновой атакой: туристов в отелях спустили в подвалы
Россияне жалуются, что в ночь на 17 октября город Сочи оказался под атакой неизвестных дронов и ракет. По этой причине туристов в отелях пришлось спустить в подвалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Первыми появились сообщения об угрозе атаки неизвестных дронов. В частности, мер Сочи Андрей Прошунин опубликовал в 02:15 пост, в котором указал инструкцию, как действовать в той или иной ситуации.
Параллельно в ряде пабликов стали появляться кадры из Сочи, где слышно сигнал тревоги. Также Telegram-каналы писали, что на фоне атаки дронов работает ПВО, а также было слышно минимум три взрыва над Адлером.
Уже ближе к утру, в 4:55, мэр Сочи написал, что в городе работает ПВО и якобы отражает ракетную атаку.
"Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией - ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления", - написал он.
В то же время Telegram ASTRA написал, что туристов в отелях Сочи начали спускать в подвалы и подземные парковки.
На данный момент информации о каких-либо прилетах ракет по городу не было.
Атака дронов на Сочи
Напомним, в начале октября стало известно, что город Сочи попал под атаку дронов, когда в городе с визитом находился глава Кремля Владимир Путин. Он тогда выступала на Валдайском форуме.
Также мы писали, что в начале августа в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы беспилотных систем нанесли удар по топливно-запровочному комплексу аэропорта "Сочи". В результате этого на объекте возник масштабный пожар.