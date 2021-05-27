События в Беларуси могут негативно повлиять на ситуацию на Донбассе, - Кравчук

Последние события в Беларуси, которые обернулись прекращением авиасообщения с европейскими странами , могут негативно повлиять на ситуацию на Донбассе. Поскольку на сегодня Минск становится сателлитом Москвы.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"И поэтому любые проблемы в Беларуси или у далеких соседей так или иначе влияют на Украину. А так как Беларусь на сегодня не только сосед Украины, а еще и становится сателлитом России… Такая ситуация в Беларуси может негативно повлиять на процессы, которые происходят внутри Украины и на ситуацию на Донбассе, это безусловно", - заявил Крачук.

По его словам, события в любой стране неизменно влияют на процессы в соседних.

Напомним, ранее Кравчук исключил, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) продолжит использовать минскую площадку для мирных переговоров по Донбассу. По его словам, самолеты уже перестали летать из Киева в Минск, поэтому для очных встреч нужно искать другое место.

Украина прекратила авиасообщение с Беларусью 26 мая после того, как белорусские власти принудительно посадили самолет Ryanair ради того, чтобы задержать подозреваемого якобы в организации массовых беспорядков Романа Протасевича - бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta.