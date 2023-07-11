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Собянін підтримує війну проти України, захищаючи від неї москвичів, - британська розвідка

Фото: мер Москви Сергій Собянін (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Мер Москви Сергій Собянін продовжує підтримку війни проти України. Однак це робиться не за рахунок москвичів, а за рахунок людей, які приїхали на заробітки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, муніципальна влада Москви погрожує відкликати контракти з будівельними фірмами, якщо вони не вкладуться у квоти за набором добровольців для роботи в Україні. Повідомляється, що до кінця серпня 2023 року одна компанія поставила за мету набрати 30 добровольців.

За даними британської розвідки, цей крок в першу чергу торкнеться етнічних меншин з найбідніших регіонів Росії, таких як Дагестан та країни Центральної Азії, які становлять більшість московських будівельників.

"Швидше за все, цей захід хоча б мовчазно схвалений мером Москви Сергієм Собяніним. Це продовжує його послужний список спроб звести до мінімуму вплив конфлікту на більш заможних москвичів, водночас підтримуючи військові дії", - зазначають у Міноборони Британії.

Підтримка війни на території Росії

За даними незалежного "Левада-центру", у травні 2023 року три чверті жителів Росії (76%) підтримували війну з Україною. Респонденти чекали тривалої війни.

Однак підтримка жителями мирних переговорів з Україною зросла після невдалого заколоту, який очолює лідер найманців "Вагнер" Євген Пригожин. У червні частка респондентів, які підтримують переговори, збільшилася на 8 процентних пунктів до 53%, порівняно з попереднім місяцем.

Раніше Кремль рекомендував главам російських регіонів акуратніше поводитися з інформацією про загиблих на війні в Україні та з некрологами, оскільки такі публікації "турбують" мешканців, а журналісти використовують їх для підрахунку померлих.

Собянін ніколи не висловлювався про кількість загиблих москвичів із початку війни.

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