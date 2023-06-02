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Близько 75% жителів Росії схвалюють війну з Україною, підтримка переговорів впала до мінімуму

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Москва, П'ятниця 02 червня 2023 09:04
Близько 75% жителів Росії схвалюють війну з Україною, підтримка переговорів впала до мінімуму Фото: війну з Україною підтримують 76% жителій Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Три чверті жителів Росії підтримують війну з Україною. Респонденти чекають на тривалу війну, а підтримка мирних переговорів впала до мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

У травні підтримка війни практично не змінилася: 76% підтримують (у квітні - 75%).

Близько 75% жителів Росії схвалюють війну з Україною, підтримка переговорів впала до мінімуму

За останній місяць зросла частка опитаних, які підтримують продовження воєнних дій - у травні їх 48% (у квітні - 38%), прихильників переходу до мирних переговорів - 45% (у квітні - 51%). Підтримка переговорів упала до мінімуму.

Близько 75% жителів Росії схвалюють війну з Україною, підтримка переговорів впала до мінімуму

З лютого цього року практично не змінилася частка респондентів, які вважають, що війна йде успішно: узимку так вважали 63%, у травні - 61%. При цьому дещо побільшало опитаних, які вважають, що війна йде неуспішно - таких 28% (у лютому - 24%).

Близько 75% жителів Росії схвалюють війну з Україною, підтримка переговорів впала до мінімуму

Серед опитаних посилюється впевненість, що війна затягнеться: у травні лише 11% респондентів вважають, що військові дії продовжаться до півроку (у січні – 12%). 71% респондентів вважають, що військові дії триватимуть понад півроку (у січні – 68%).

Близько 75% жителів Росії схвалюють війну з Україною, підтримка переговорів впала до мінімуму

Опитування "Левада-центру" проведено 25 - 31 травня 2023 року серед 1603 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

За даними опитування Центру Разумкова, 93% українців вірять у перемогу, а половина (50%) переконані, що вона настане до кінця 2023 року.

Найчастіше українці розглядають як перемогу вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року (47% серед тих, хто вірить у перемогу України) або знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії (31%).

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