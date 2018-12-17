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Рада урегулирует вопрос названия церквей в Украине

Новости » Политика    17.12.2018 - 12:26
Рада урегулирует вопрос названия церквей в Украине
Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)

Гончаренко также предлагает подать проект о переходе общин в новую церковь

Верховная рада должна урегулировать вопрос названия церквей и перехода общин в Православную церковь Украины. Об этом заявил замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БПП.

В частности, он призвал нардепов подготовить два законопроекта - о названии церквей и переходе общин в Православную церковь Украины.

"Этот законопроект должен включать вопросы защиты имущества, чтобы хаоса и посягательств не происходило. В этом вопросе свое слово должна сказать Верховная рада и срочно принять соответствующие законопроекты", - заявил Гончаренко.

Он также предположил, что законопроекты можно подготовить в течение суток.

Напомним, сегодня Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата собралась на внеочередной синод после Объединительного собора украинских церквей. Ожидается, что на заседании рассмотрят вопросы, связанные с "новыми вызовами" перед УПЦ МП.

Ранее также стало известно, что спикер Верховной рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея выступить в парламенте.

 

Рада рассмотрит вопросы безопасности на этой неделе, - Парубий
Новости Украины церковьАлексей ГончаренкоВерховная Рада
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