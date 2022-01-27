Соблюдение режима прекращения огня и переговоры в Берлине: итоги нормандской встречи

Советники лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) на встрече в Париже подтвердили приверженность минским договоренностям. Стороны подтвердили, что нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике, опубликованное на сайте Елисейского дворца.
Переговоры продлились более 8 часов.
Текст заявления по итогам переговоров:
Украину на переговорах представлял глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, разговор был "непростым". Есть разногласия по трактовке "Минска", но есть желание работать над ними.
Как сообщает Офис президента, сам факт возобновления работы нормандского формата - это очень положительный сигнал.
"Сегодня наша дискуссия была вокруг войны, которая проходит на Донбассе, вокруг минских договоренностей и того, что рассматривается в нормандском формате. Но я абсолютно четко заявил, что сегодня мы ожидаем деэскалацию не только относительно оккупированных территорий, а вообще деэскалацию вокруг украинских границ", - сказал Андрей Ермак.
Однако, как отметил руководитель Офиса президента, эти темы не обсуждались детально. В конце концов даже поддержание режима прекращения огня на Донбассе, также можно считать маленьким шагом вперед.
При этом замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что встреча лидеров нормандского формата может быть проведена при одном условии. В частности, после того, как будет согласован правовой статус Донбасса.