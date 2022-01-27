Соблюдение режима прекращения огня и переговоры в Берлине: итоги нормандской встречи

Переговоры продлились более 8 часов.

Текст заявления по итогам переговоров:

Советники глав государств и правительств N4 с участием представителей МИД собрались в Париже 26 января 2022 года;

Они подтверждают, что минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и намерены уменьшить имеющиеся разногласия на пути вперед;

Они выступают за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения минских договоренностей;

Они обсудили важность активизации работы Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп в целях скорейшего продвижения в реализации минских договоренностей;

Они договорились встретиться снова через две недели в Берлине.

Украину на переговорах представлял глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, разговор был "непростым". Есть разногласия по трактовке "Минска", но есть желание работать над ними.

Как сообщает Офис президента, сам факт возобновления работы нормандского формата - это очень положительный сигнал.

"Сегодня наша дискуссия была вокруг войны, которая проходит на Донбассе, вокруг минских договоренностей и того, что рассматривается в нормандском формате. Но я абсолютно четко заявил, что сегодня мы ожидаем деэскалацию не только относительно оккупированных территорий, а вообще деэскалацию вокруг украинских границ", - сказал Андрей Ермак.