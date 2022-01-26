ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Говорили ли в Париже о войсках РФ возле Украины: ответ Ермака

Новина українською →
Среда 26 января 2022 22:22
Говорили ли в Париже о войсках РФ возле Украины: ответ Ермака Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Париже состоялась встреча советников нормандского формата. Во время переговоров украинская сторона заявила об ожиданиях деэскалации вокруг границ собственной страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время брифинга.

"Сегодня мы встречаемся в тревожное время, когда вокруг украинских границ около 100 тысяч российских солдат. Но сегодня наша дискуссия была вокруг войны на Донбассе, вокруг минских договоренностей, вокруг всего того, что рассматривается в нормандском формате. Но я четко заявил, что мы ожидаем деэскалации не только в отношении оккупированных территорий, но и вообще вокруг украинских территорий", - заявил Ермак.

Однако, как отметил руководитель Офиса президента, эти темы не обсуждались детально. В конце концов даже поддержание режима прекращения огня на Донбассе, также можно считать маленьким шагом вперед.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Париж
NEWS
Советники "нормандской четверки" встретились в Париже: первые подробности
Советники "нормандской четверки" встретились в Париже: первые подробности
DAILY
Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ