Говорили ли в Париже о войсках РФ возле Украины: ответ Ермака

Сегодня в Париже состоялась встреча советников нормандского формата . Во время переговоров украинская сторона заявила об ожиданиях деэскалации вокруг границ собственной страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Офиса президента Андрея Ермака во время брифинга.

"Сегодня мы встречаемся в тревожное время, когда вокруг украинских границ около 100 тысяч российских солдат. Но сегодня наша дискуссия была вокруг войны на Донбассе, вокруг минских договоренностей, вокруг всего того, что рассматривается в нормандском формате. Но я четко заявил, что мы ожидаем деэскалации не только в отношении оккупированных территорий, но и вообще вокруг украинских территорий", - заявил Ермак.

Однако, как отметил руководитель Офиса президента, эти темы не обсуждались детально. В конце концов даже поддержание режима прекращения огня на Донбассе, также можно считать маленьким шагом вперед.