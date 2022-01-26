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Россия назвала условие проведения саммита "нормандской четверки"

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Среда 26 января 2022 22:20
Россия назвала условие проведения саммита "нормандской четверки" Фото: замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что встреча лидеров нормандского формата может быть проведена при одном условии. В частности, после того, как будет согласован правовой статус Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Саммит лидеров нормандской четверки будет возможен после того, как будут согласованы все аспекты правового статуса Донбасса для того, чтобы согласовать условия выборов в регионе", - заявил Козак.

Напомним, сегодня состоялась встреча советников нормандского формата. Она длилась более восьми часов.

После встречи Козак заявил, что новая встреча советников "нормандской четверки" состоится через две недели. Она запланирована в Берлине.

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