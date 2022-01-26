Россия назвала условие проведения саммита "нормандской четверки"

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что встреча лидеров нормандского формата может быть проведена при одном условии. В частности, после того, как будет согласован правовой статус Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.