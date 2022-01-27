Дотримання режиму припинення вогню і переговори в Берліні: підсумки нормандської зустрічі

Переговори тривали понад 8 годин.

Текст заяви за підсумками переговорів:

Радники глав держав і урядів N4 за участю представників МЗС зібралися в Парижі 26 січня 2022 року;

Вони підтверджують, що мінські домовленості є основою роботи нормандського формату, і мають намір зменшити наявні розбіжності на шляху вперед;

Вони виступають за беззастережне дотримання режиму припинення вогню і повне дотримання заходів щодо зміцнення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, незалежно від розбіжностей з інших питань виконання мінських домовленостей;

Вони обговорили важливість активізації роботи Тристоронньої контактної групи та її робочих груп з метою якнайшвидшого просування в реалізації мінських домовленостей.

Вони домовилися зустрітися знову через два тижні в Берліні.

Україну на переговорах представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, розмова була "непростою". Є розбіжності щодо трактування "Мінська", але є бажання працювати над ними.

Як повідомляє Офіс президента, сам факт відновлення роботи нормандського формату - це дуже позитивний сигнал.

"Сьогодні наша дискусія була навколо війни, яка проходить на Донбасі, навколо мінських домовленостей і того, що розглядається в нормандському форматі. Але я абсолютно чітко заявив, що сьогодні ми очікуємо деескалацію не тільки щодо окупованих територій, а взагалі деескалацію навколо українських кордонів", - сказав Андрій Єрмак.