Дотримання режиму припинення вогню і переговори в Берліні: підсумки нормандської зустрічі

Радники лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) на зустрічі в Парижі підтвердили прихильність мінським домовленостям. Сторони підтвердили, що націлені на пом'якшення розбіжностей у майбутній роботі і виступають за дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке, опубліковане на сайті Єлисейського палацу.
Переговори тривали понад 8 годин.
Текст заяви за підсумками переговорів:
Україну на переговорах представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, розмова була "непростою". Є розбіжності щодо трактування "Мінська", але є бажання працювати над ними.
Як повідомляє Офіс президента, сам факт відновлення роботи нормандського формату - це дуже позитивний сигнал.
"Сьогодні наша дискусія була навколо війни, яка проходить на Донбасі, навколо мінських домовленостей і того, що розглядається в нормандському форматі. Але я абсолютно чітко заявив, що сьогодні ми очікуємо деескалацію не тільки щодо окупованих територій, а взагалі деескалацію навколо українських кордонів", - сказав Андрій Єрмак.
Однак, як зазначив керівник офісу президента, ці теми не обговорювалися детально. Зрештою навіть підтримання режиму припинення вогню на Донбасі, також можна вважати маленьким кроком вперед.
При цьому заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що зустріч лідерів нормандського формату може бути проведена за однієї умови. Зокрема, після того, як буде узгоджений правовий статус Донбасу.