Соблюдение рекомендаций - ключевой вопрос в борьбе с COVID, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения считает соблюдение рекомендаций ключевым вопросом в борьбе с коронавирусом. Это позволит сдержать распространение вируса до появления вакцины в свободном доступе.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В ВОЗ настроены оптимистично в связи с разработкой вакцины. Однако этой зимой вряд ли получится полностью побороть COVID-19.

"Ключевой вопрос - это соблюдение рекомендаций, ответственность и ношение масок в общественных местах и в других помещениях при большом скоплении людей, особенно если в этих пространствах есть люди, которые не входят в ваш так называемый "пузырь" (среду близкого общения - ред.), и когда вы не можете гарантировать физическое дистанцирование. И, конечно же, стараться избегать мест большого скопления людей", - сообщил Клюге.

Ранее РБК-Украина писало, что в ВОЗ считают, коммуникацию главным элементом в борьбе с коронавирусом.

Также в ВОЗ отмечали, что мир все еще находится в разгаре пандемии. В связи с этим страны должны улучшить данные по коронавирусу.