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"Нужно искать подход": в ВОЗ считают коммуникацию главным элементом борьбы с COVID

Киев, Четверг 17 декабря 2020 08:31
"Нужно искать подход": в ВОЗ считают коммуникацию главным элементом борьбы с COVID
Фото: доктор Ханс Клюге (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что власть должна искать диалог с гражданами. Для борьбы с коронавирусом нужна коммуникация.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

Он призывает искать подход к группам населения.

"В этом смысле очень важна коммуникация. Коммуникация является ключевым элементом стратегии по борьбе с COVID-19. Вместо того чтобы указывать пальцем на людей и обвинять их, попытайтесь понять, какой подход к какой группе населения", - считает он.

Он назвал примером Данию, в которой молодые люди не хотели соблюдать карантин. Тогда власти пытались найти диалог с ними через кумиров.

"Может футболист, может какой-нибудь известный певец, Instagram-блогер. А затем идет коммуникация через социальные сети, в таком формате, чтобы они это понимали. Например, не говорить "вы представляете опасность для населения", а сказать "мы не хотим, чтобы это был последний Новый год для вашего дедушки", - рассказал он.

Напомним, на этой неделе по Радой была акция протеста ФОПов, потом митингующие пошли на Банковую, а уже оттуда на Майдан, где развернули палаточный городок. Предприниматели требовали отменить локдаун из-за убытков для бизнеса. В ходе этого между полицией и протестующими произошли столкновения.

В Кабмине заявили, что отменить локдаун по требованию протестующих не удастся.

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