Дотримання рекомендацій - ключове питання в боротьбі з COVID, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає дотримання рекомендацій ключовим питанням у боротьбі з коронавірусів. Це дозволить стримати поширення вірусу до появи вакцини у вільному доступі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

У ВООЗ налаштовані оптимістично в зв'язку з розробкою вакцини. Однак цієї зими навряд чи вийде повністю побороти COVID-19.

"Ключове питання - це дотримання рекомендацій, відповідальність і носіння масок в громадських місцях і в інших приміщеннях при великому скупченні людей, особливо якщо в цих просторах є люди, які не входять до вашої так званої "бульбашки" (коло близького спілкування - ред.), і коли ви не можете гарантувати фізичне дистанціювання. І, звичайно ж, намагатися уникати місць великого скупчення людей", - повідомив Клюге.

Раніше РБК-Україна писало, що в ВООЗ вважають, комунікацію головним елементом в боротьбі з коронавірусів.

Також в ВООЗ відзначали, що світ все ще перебуває в розпалі пандемії. У зв'язку з цим країни повинні поліпшити дані по коронавірусу.