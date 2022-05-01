Собирались сбить пассажирский самолет. СБУ предупредила теракт
Агенты Генштаба РФ готовили теракт, планируя сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси. СБУ обезвредила вражескую ДРГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы.
"В атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для совершения провокации злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Stinger", - говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, чтобы украсть и вывезти за границу иностранный ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своим агентам.
"В состав вражеской ДРГ входили два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, который является кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил РФ и имеет позывной "Морпех", - отмечают работники СБУ, добавляя, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске.
В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников ДРГ. Позже оказалось и то, что "Морпех" врал своему руководству об успехах в Украине: его "подчиненные" готовили постановочные фото- и видеоматериалы о якобы "нападении на блокпост сил ТРО".
Как сообщалось, непризнанное Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной. Тому пример номер газеты "Приднестровье", датированный 2 мая, где высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ".
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