Собирались сбить пассажирский самолет. СБУ предупредила теракт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы .

"В атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для совершения провокации злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Stinger", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, чтобы украсть и вывезти за границу иностранный ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своим агентам.

"В состав вражеской ДРГ входили два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, который является кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил РФ и имеет позывной "Морпех", - отмечают работники СБУ, добавляя, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников ДРГ. Позже оказалось и то, что "Морпех" врал своему руководству об успехах в Украине: его "подчиненные" готовили постановочные фото- и видеоматериалы о якобы "нападении на блокпост сил ТРО".