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Збиралися збити пасажирський літак. СБУ попередила теракт

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Україна, Неділя 01 травня 2022 12:39
Збиралися збити пасажирський літак. СБУ попередила теракт Фото: СБУ попередила теракт у небі над РФ чи Білоруссю (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Наталія Гурковська

Агенти Генштабу РФ готували теракт, плануючи збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі. СБУ знешкодила ворожу ДРГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби.

"В атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів. Для вчинення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Stinger", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в СБУ, щоб викрасти і вивезти за кордон іноземний ПЗРК, представники спецслужб країни-агресора дали відповідне завдання своїм агентам.

"До складу ворожої ДРГ входило двоє осіб з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерев, який є кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил РФ та має позивний "Морпех",- зазначають працівники СБУ, додаючи, що раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали всіх учасників ДРГ. Пізніше виявилось і те, що "Морпех" брехав своєму керівництву про успіхи в Україні: його "підлеглі" готували постановчі фото- та відеоматеріали про нібито "напад на блокпост сил ТРО".

Як повідомлялося, невизнане Придністров'я продовжують готувати до війни з Україною. Тому приклад номер газети "Придністров'я", датований 2 травня, де висловлюється прохання "залучити збройні сили ПМР у діях армії РФ".

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