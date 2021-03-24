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Збирав дані про ситуацію у прикордонні: СБУ викрила агента білоруського КДБ

Новость на русском → Волинська область, Середа 24 березня 2021 10:23
Збирав дані про ситуацію у прикордонні: СБУ викрила агента білоруського КДБ Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Контррозвідка Служби безпеки України на території Волинської області викрила та припинила розвідувальну діяльність білоруського громадянина. Він збирав дані про ситуацію у прикордонні.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Його завербувало КДБ Білорусі. Співробітники іноземної спецслужби відпрацювали агенту завдання щодо збору актуальної інформації про:

  • ситуацію у прикордонні;
  • стан захищеності державного кордону України;
  • порядок його охорони;
  • технічне оснащення, кількість задіяного особового складу Державної прикордонної служби України;
  • характеризуючі та компрометуючі дані на прикордонників і митників тощо.

"З цією метою агент КДБ РБ намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців ДПС України з числа секретоносіїв... Куратори вимагали від агента налагодити канали переправлення зброї та товарів подвійного призначення через державний кордон", - інформують у СБУ.

За даними спецслужби, метою діяльності агента була також організація провокацій та створення інформаційних приводів для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації у Білорусі.

"Наразі громадянину Білорусі оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії", - сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, на початку березня глава Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що відомство має інформацію про плани деяких осіб з нібито дестабілізації ситуації у країні. Вона "запланована" на період 25-27 березня.

Як писало РБК-Україна, раніше контррозвідка СБУ в Харківській області затримала бойовика. Він за власним бажанням перейшов на бік терористичної організації "ЛНР" і воював проти України.

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