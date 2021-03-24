Збирав дані про ситуацію у прикордонні: СБУ викрила агента білоруського КДБ

Контррозвідка Служби безпеки України на території Волинської області викрила та припинила розвідувальну діяльність білоруського громадянина . Він збирав дані про ситуацію у прикордонні.

Його завербувало КДБ Білорусі. Співробітники іноземної спецслужби відпрацювали агенту завдання щодо збору актуальної інформації про:

ситуацію у прикордонні;

стан захищеності державного кордону України;

порядок його охорони;

технічне оснащення, кількість задіяного особового складу Державної прикордонної служби України;

характеризуючі та компрометуючі дані на прикордонників і митників тощо.

"З цією метою агент КДБ РБ намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців ДПС України з числа секретоносіїв... Куратори вимагали від агента налагодити канали переправлення зброї та товарів подвійного призначення через державний кордон", - інформують у СБУ.

За даними спецслужби, метою діяльності агента була також організація провокацій та створення інформаційних приводів для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації у Білорусі.

"Наразі громадянину Білорусі оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії", - сказано у повідомленні.

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