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Собирал данные для ракетных ударов по Одесской области: СБУ задержала вражеского агента

Фото: СБУ задержала вражеского агента, который собирал данные для ракетных ударов (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента. Преступник собирал данные для ракетных ударов по Одесской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечает пресс-служба, мужчина собирал данные о дислокации подразделений наших бойцов, а также перемещение военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в селе Затока Белгород-Днестровского района.

В течение мая уроженец Одесской области передавал данные представителям России и Беларуси, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов или же при подготовке к диверсиям.

Во время обыска по месту жительства преступника были обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его противоправной деятельности.

Фото: СБУ задержала вражеского агента, который собирал данные для ракетных ударов (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киевской области задержали банду в составе из пяти человек, которые совершили 9 ограблений на территории региона.

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