Собирал данные о HIMARS: в Николаевской области задержали корректировщика армии РФ

В ходе контрдиверсионной спецоперации в Николаевской области задержан корректировщик российской армии, собиравший информацию о дислокации и перемещении артиллерийских систем HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным контрразведки СБУ, основной задачей жителя Николаевской области было установление и передача оккупантам координат боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS. Полученную информацию оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения диверсий и ракетных ударов.

Следователи СБУ сообщили наводчику о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.