"Сливали" позиции HIMARS в Донецкой области. СБУ задержала двух вражеских агентов
Служба безопасности задержала двух жителей Донецкой области, которые помогали оккупантам вести боевые действия. В частности, предатели "сливали" информацию о расположении РСЗО HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Злоумышленники разведывали и передавали оккупантам точные координаты мест дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS. Установлено, что по их наводке агрессоры произвели обстрел по водозаборной системе в городе Селидово", - рассказали в ведомстве.
По данным следствия, полученную развединформацию предатели передавали через одного из чиновников так называемой "народной милиции ДНР", предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах.
Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении. Суд уже избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала агентов РФ, которые пытались устроиться в подразделения ВСУ. Предателями оказались двое жителей Вышгородского района.
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