"Сливали" позиции HIMARS в Донецкой области. СБУ задержала двух вражеских агентов

Служба безопасности задержала двух жителей Донецкой области, которые помогали оккупантам вести боевые действия. В частности, предатели "сливали" информацию о расположении РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Злоумышленники разведывали и передавали оккупантам точные координаты мест дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS. Установлено, что по их наводке агрессоры произвели обстрел по водозаборной системе в городе Селидово", - рассказали в ведомстве.

Фото: агенты РФ, сливавшие информацию о расположении HIMARS (ssu.gov.ua)

По данным следствия, полученную развединформацию предатели передавали через одного из чиновников так называемой "народной милиции ДНР", предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении. Суд уже избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.